https://news.day.az/world/1195167.html Стажерка нарастила клиентке ресницы и почти лишила ее зрения - ВИДЕО

Стажерка нарастила клиентке ресницы и почти лишила ее зрения - ВИДЕО

В мире, 18 января 2020 12:40 245

Англичанка Лейни Палмер (Lainey Palmer) попала в больницу после неудачного посещения салона красоты. Об ее истории написал Daily Mail.

По словам 19-летней преподавательницы по верховой езде, во время процедуры наращивания неумелая стажерка-косметолог случайно приклеила ей искусственные ресницы к внутренней части века. Начинающая специалистка не взяла денег за услугу, но оставила Палмер с воспаленными глазами и поврежденными ресницами, которые не удалось восстановить, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Она сильно давила мне на глаза. Мне пришлось трижды попросить ее остановиться, потому что мне было очень больно", - поделилась англичанка.

После процедуры менеджер салона предложил Палмер отклеить ресницы, однако ее глаза болели так сильно, что девушка отказалась. Вернувшись домой, англичанка обратилась за помощью по горячей линии, и ей посоветовали немедленно отправиться в больницу. Врачи предупредили преподавательницу, что из-за неумелого косметолога она могла лишиться зрения.

Спустя нескольких дней лечения девушку выписали из больницы, однако ей пришлось взять еще два выходных, чтобы восстановиться после неудачной процедуры. В соцсетях Палмер рассказала об опасностях бесплатных услуг и посоветовала тщательнее выбирать мастеров. "Я больше никогда не пойду к стажеру и советую всем своим близким делать также", - порекомендовала Палмер.

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