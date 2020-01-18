Появилось видео пожара в двигателе самолета в Новосибирске - ВИДЕО

В соцсетях появилось видео с горящим двигателем самолета в аэропорту Новосибирска, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как огонь охватывает лайнер.

Напомним, что двигатель самолета Новосибирск - Камрань загорелся перед вылетом.

Пассажиры лайнера были эвакуированы. Никто не пострадал.

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