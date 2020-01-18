https://news.day.az/world/1195182.html Появилось видео пожара в двигателе самолета в Новосибирске - ВИДЕО
Появилось видео пожара в двигателе самолета в Новосибирске - ВИДЕО
В соцсетях появилось видео с горящим двигателем самолета в аэропорту Новосибирска, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, как огонь охватывает лайнер.
Напомним, что двигатель самолета Новосибирск - Камрань загорелся перед вылетом.
Пассажиры лайнера были эвакуированы. Никто не пострадал.
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