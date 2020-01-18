Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing

Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены на Украину. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в субботу глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Мы повторно провели консультации с украинскими экспертами и [подтвердили], что черные ящики в Иране расшифровать невозможно, - цитирует его агентство Tasnim. - Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну".

Чиновник добавил, что "при помощи экспертов из Франции, Канады и США черные ящики попробуют расшифровать в Киеве". "Если эта попытка не увенчается успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию", - отметил он.

В пятницу офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву черные ящики сбитого самолета. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.