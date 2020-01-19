Разбился новейший турбореактивный беспилотник США

Новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin успешно запустили с военно-транспортного самолета, однако потеряли после полутора часов полета, сообщил разработчик машины - компания Dynetics.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, беспилотник разработали по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Летательные аппараты такого типа должны запускаться с самолетов и возвращаться на них же после выполнения задачи.

Dynetics распространила видео первого запуска. Он прошел успешно, полет продолжался 1 час 41 минуту. Аппарат удалось успешно запустить с военно-транспортного самолета С-130. Кроме того, успешно развернулись крылья, запустился двигатель, и аппарат вышел на стабильную траекторию полета. Также испытывались системы коммуникации и воздушного контроля.

В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Повторную стыковку с самолетом-носителем на этом этапе не отрабатывали.

"К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления из-за нераскрытия основного парашюта", - говорится в релизе Dynetics.

Однако у компании остаются еще четыре испытательных образца, так что на дальнейшие испытания это повлиять не должно.

Несмотря на потерю аппарата, Dynetics назвала полет "исторической вехой".