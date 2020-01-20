Во Львове водитель влетел в остановку с людьми - ВИДЕО

Во Львове водитель BMW влетел в остановку, на которой находилось более 10 человек, передает Day.Az со ссылкой на obozrevatel.com.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Черновола и улицы Кулиша.

В результате аварии пострадала девушка, которую прижало машиной к остановке, врачи подозревают перелом таза.

Как сообщается, 37-летний водитель был трезв.

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