https://news.day.az/world/1195441.html Во Львове водитель влетел в остановку с людьми - ВИДЕО
Во Львове водитель влетел в остановку с людьми - ВИДЕО
Во Львове водитель BMW влетел в остановку, на которой находилось более 10 человек, передает Day.Az со ссылкой на obozrevatel.com.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Черновола и улицы Кулиша.
В результате аварии пострадала девушка, которую прижало машиной к остановке, врачи подозревают перелом таза.
Как сообщается, 37-летний водитель был трезв.
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