Вещий сон принес женщине богатство

Жительница американского города Питерсберг, штат Вирджиния, вписала в лотерейный билет увиденные во сне цифры и сорвала джекпот, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несколько лет назад Роуз Джетер (Rose Jeter) увидела во сне цифры 7-12-14-21-27. Американка запомнила их и использовала при игре в лотерею. Именно эту комбинацию она вписала в лотерейный билет, который купила к прошедшему 31 декабря 2019 года розыгрышу.

В результате Джетер сорвала джекпот в 100 тысяч долларов. Представители лотереи сообщили, что шанс выигрыша был один из 278 256.