Вооруженный петух зарезал мужчину

В индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время петушиных боев к ногам птиц привязывают острые шпоры. Инцидент произошел, когда один из организаторов поединка взял вооруженного петуха на руки, чтобы выпустить его на арену. Пытаясь вырваться, птица полоснула одного из зрителей по животу и зарезала его. Мужчина скончался от кровопотери.

По традиции, петушиные бои устраивают во время праздника Макара-санкранти, который отмечают в середине января. Поединок продолжается до гибели или смертельного ранения одной из птиц. Опасный спорт не исчез даже после запрета, который был введен Верховным судом Индии.