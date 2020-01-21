Гифка в соцсети разрушила дружбу лучших подруг

Девушка прекратила общаться с лучшей подругой после того, как та оставила гифку в комментарии к ее посту в Facebook. Историю о GIF-картинке, разрушившей дружбу, пользовательница под ником trashley93 рассказала на Reddit и получила одобрение сообщества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора публикации, с 31-летней подругой они подружились на работе. "Мы были очень близки последние 2-3 года, обедали каждую неделю, я бывала у нее дома по несколько раз на неделе, помогала ей и ребенку, так как она мать-одиночка", - рассказала 26-летняя trashley93.

Конфликтов между подругами не возникало, только небольшие недопонимания, но автор всегда старалась извиниться первой и все исправить. В сентябре девушка собиралась на прием к врачу и рассказала подруге, что ужасно из-за этого нервничает. Та ответила, что "все будет хорошо и не надо волноваться".

После посещения врача героиня публикации рассказала о визите в Facebook, чтобы друзья и родственники из других городов знали о ее состоянии. В комментарии пришла и лучшая подруга: она опубликовала GIF-изображение с актером Робертом Дауни-младшим, закатывающим глаза от недовольства.

На это обратила внимание мать trashley93, посчитав такой комментарий дурным тоном. Однако подруга отказалась извиняться и лишь подчеркнула, что ее шутку не поняли. После этого автор решила полностью отказаться от общения с близкой подругой.

Автор публикации заметила, что подруга была единственным человеком в городе, с которым она регулярно общалась. Поэтому trashley93 засомневалась, правильно ли она поступила, но пользователи Reddit поддержали ее решение. Юзер с ником survivenowcrylater высказал мнение, что отношения между девушками нельзя назвать дружбой, если подруга могла пойти на мировую, но не стала этого делать. Можно найти друзей, которые не будут вести себя таким образом, уверен юзер. TsukasaHimura подчеркнул, что это тот случай, когда лучше чувствовать одиночество и быть без друзей, чем несчастным, но с кем-то.