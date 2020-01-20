Первый полет американского беспилотника "Гремлин" сняли на камеры - ВИДЕО

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А. Видео с полетом летательного аппарата опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Летательный аппарат X-61A впервые успешно выполнил полет в ноябре 2019 года", - сказано в комментарии производителя. Дрон запустили с транспортного самолета-носителя Hercules - в полете аппарат провел около полутора часов.

Ожидается, что каждый из беспилотников будет оснащен турбореактивным двигателем и сможет преодолевать расстояние до 1000 километров. Группа беспилотников будет действовать совместно с целью ввести в заблуждение средства ПВО противника. После выполнения задания дроны будут возвращаться на самолетную базу, с которой были запущены.

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