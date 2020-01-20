В Австралии выпал град размером с мяч для гольфа

Сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии, сообщает в понедельник австралийский телеканал 7News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и Австралийскую столичную территорию. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

Менее чем за сутки до этого на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей. Во время бури скорость порывов ветра достигала 100 км/ч.

Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб. Австралийские официальные лица заявили BBC, что сезон лесных пожаров будет продолжаться еще много месяцев.

С сентября в результате пожаров в Австралии погибли не менее 30 человек, разрушено более 2 тыс. домохозяйств. Огонь уничтожил около 10 млн га лесных массивов. Погибло огромное количество животных, в том числе коал и кенгуру.