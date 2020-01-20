https://news.day.az/world/1195535.html Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка - ВИДЕО

Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка - ВИДЕО

В мире, 20 января 2020 13:27 172

Полиция раскрыла подробности двойной перестрелки c участием преступника и стража порядка, произошедшей в Лас-Вегасе в минувшую среду, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Все началось с того, что ранним утром 15 января 32-летний мужчина по имени Уильям Джексон пришел домой к своей 63-летней матери. Великовозрастный сын предложил родительнице "решить накопившиеся проблемы", но женщина не была настроена на продолжительную беседу, попросив его поторопиться, так как ей нужно было спешить на работу.

Это заявление вывело мужчину из равновесия. Он достал пистолет, приставил его к голове матери, после чего поведал ей об ошибках в своем воспитании и посетовал на то, что женщина не помогла ему оплатить обучение в колледже, обвинив ее в том, что из-за нее вся его жизнь пошла наперекосяк.

Сын сообщил, что планирует забрать все деньги матери. Для этого он заставил ее проверить наличие средств на банковском счету через онлайн-сервис, а затем, под прицелом пистолета, повел женщину в ближайшее отделение.

Дама сняла наличные и успела шепнуть банковскому служащему слово "полиция", после чего отдала Джексону деньги и попыталась остаться в банке, так как полагала, что сын убьет после того, как они выйдут на улицу.

Злоумышленник, заметивший, что его жертва вышла из-под контроля, открыл огонь на поражение, трижды ранив пострадавшую. Впоследствии она была госпитализирована и выжила.

Стрелок пустился наутек, однако последовавшие за ним очевидцы сумели связаться с диспетчером службы 911, описать внешность подозреваемого и указать направление его движения.

Преступника перехватил офицер Симмонс, открывший огонь прямо через лобовое стекло патрульной машины. Правоохранитель обменялся выстрелами с Уильямом Джексоном, после чего последний спрятался в автомобиле на парковке и через несколько часов переговоров сдался прибывшим сотрудникам полицейского спецназа.

В результате произошедшего никто, кроме пожилой женщины, не пострадал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ВИДЕОНОВОСТИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Парламентские выборы послужат качественному обновлению Милли Меджлиса - российский эксперт 14:24, Политика 18
Российский политолог: Азербайджан интересен как крупный игрок на рынке энергоносителей 14:16, Политика 123
Материалы по делу Сержа Саргсяна переданы в прокуратуру 14:10, Политика 166
Самолет Utair экстренно сел в российском аэропорту 14:00, В мире 267
Состоялся показ фильма "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января - ФОТО 13:53, Культура 264
В Бакинском книжном центре прошел вечер памяти жертв 20 Января - ФОТО 13:49, Культура 287
Прогноз погоды на завтра 13:46, Общество 2
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 13:43, Культура 314
Франция повышает привлекательность страны для иностранных компаний 13:40, В мире 341
Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад 13:35, В мире 364
Горбачев должен получить наказание, которого заслуживает 13:31, Политика 438
События 20 Января привели к возрождению азербайджанской государственности - грузинский политолог 13:27, Политика 439
Азербайджан - главный инвестор в черногорскую экономику в 2019 году 13:23, Экономика 458
Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке 13:20, В мире 493
ВВС США предъявили претензии к Boeing 13:14, В мире 464
Китай запретит неразлагаемые пакеты и одноразовые пластиковые трубочки 13:10, В мире 458
Huawei нашла замену Google Maps 13:09, Технологии 443
В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января - ФОТО 13:02, В мире 503
События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть - израильский фотограф - ФОТО 12:55, Политика 562
Тяжелая авария в Исмаиллы, есть погибший и пострадавшие 12:38, Общество 746
Турция не забыла жертв трагедии 20 Января - Партия националистического движения 12:33, Политика 621
Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing 12:26, В мире 686
В Конгрессе США почтили память жертв трагедии 20 Января 12:20, Политика 709
Посол Великобритании: Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана - ВИДЕО 12:18, Политика 707
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания 12:13, Общество 817
В ЦИК Азербайджана почти не поступает жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами - Мазахир Панахов 12:10, Политика 709
Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января - Администрация Эрдогана 12:00, Политика 777
Глава МИД Ирана отказался от участия в экономическом форуме в Давосе 11:52, В мире 872
Boeing совершил экстренную посадку в китайском аэропорту 11:46, В мире 869
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" созданы равные условия 11:41, Политика 851
ЧП в российском отеле: пятеро погибших - ВИДЕО 11:30, В мире 1 201
Добыча нефти в Ливии может упасть в 16 раз 11:26, В мире 942
Тяжелое ДТП в Лянкяране, один человек сгорел заживо - ФОТО 11:19, Общество 1 248
Хуситы атаковали лагерь йеменских военных 11:14, В мире 975
Кандидаты в депутаты в Азербайджане предоставят второй финотчет - С сегодняшнего дня 11:09, Политика 984
В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса 11:01, В мире 1 028
Дети-жертвы Кровавого января – Лариса Мамедова и Ильгар Ибрагимов - ФОТО 10:56, Политика 1 254
Завершается срок обращения в ЦИК в связи с проведением еxit-poll на парламентских выборах в Азербайджане 10:44, Политика 1 060
Kirayə evlərin qiyməti belə olacaq 10:39, Azərbaycanca 1 794
Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом 10:36, В мире 1 132
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО 10:27, Политика 1 578
Скончался известный игрок КВН 10:24, В мире 1 834
В Техасе произошла стрельба во время концерта, есть жертвы 10:19, В мире 1 192
Резня в Лондоне: трое погибших 10:13, В мире 1 327
Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США 10:09, В мире 1 277
Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин - ФОТО 10:02, Политика 1 563
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 09:55, Политика 1 275
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации 09:46, В мире 1 346
В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа 09:39, В мире 1 370
Помпео надеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине 09:35, В мире 1 369
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии 09:30, В мире 1 410
Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке 09:23, Технологии 1 381
Принц Гарри опечалился отказом от титула 09:17, В мире 1 821
Стало известно, когда будет объявлен новый состав правительства РФ 09:11, В мире 1 593
В Турции горит торговый центр 09:05, В мире 1 613
Ввод войск в Баку - месть продавшегося армянам Горбачева азербайджанскому народу 09:00, Политика 1 825
В Amazon можно будет оплатить покупки простым взмахом руки 08:48, Технологии 1 534
Нетаньяху обсудит Иран с мировыми лидерами 08:37, В мире 1 610
Иран готовится запустить в космос два спутника 08:24, В мире 1 674
Террористы атаковали беспилотниками аэропорт в Сирии 08:11, В мире 1 726
Мне никогда не забыть плач и слезы бакинцев, до последнего не веривших, что по ним будут стрелять - Акиф Меликов 08:00, Политика 10 230
Мировые лидеры на 50-м саммите в Давосе попытаются спасти климат и экономику 07:46, В мире 1 837
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление 07:33, В мире 1 908
Yeniyetmə və gənc karateçilərimiz Xorvatiyada 10 medal qazandılar 07:19, Azərbaycanca 1 991
ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи 07:07, В мире 1 942
ООН озабочена прекращением экспорта нефти из портов Ливии 06:02, В мире 2 254
В Турции произошло землетрясение 04:27, В мире 2 838
Около 70 человек пострадали в столкновениях полиции и демонстрантов в Бейруте 03:03, В мире 2 952
15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 01:32, В мире 3 082
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 00:20, Политика 18 256
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней - ФОТО 00:05, Политика 18 279
В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января 00:01, Политика 6 741
Меркель сделала заявление по ситуации в Ливии 19 января 23:37, В мире 3 915
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране 19 января 23:09, В мире 4 029
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ 19 января 22:46, Политика 3 975
Cогласован окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии 19 января 22:39, В мире 4 193
"Взять и поделить": Джамиль Гасанлы как Шариков радикальной оппозиции 19 января 22:30, Политика 4 224
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах 19 января 22:25, Политика 3 964
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов 19 января 22:16, Политика 4 085
20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана - Народный художник Ариф Гусейнов 19 января 22:06, Политика 4 160
Индия испытала баллистическую ракету К-4 19 января 21:42, В мире 4 359
Число погибших военных в Йемене возросло до 100 19 января 21:23, В мире 4 422
Громкое политическое убийство в Армении может обернуться грандиозным скандалом - о таинственной смерти Кутояна 19 января 21:00, Политика 5 163
В Ливии закрыты крупнейшие нефтяные месторождения 19 января 20:53, В мире 4 479
Разбился новейший турбореактивный беспилотник США 19 января 20:35, В мире 4 761
У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing - заявление Канады 19 января 20:16, В мире 4 671
ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию 19 января 19:57, В мире 4 674
Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии 19 января 19:22, В мире 4 838
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства 19 января 19:05, В мире 4 904
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 19.01.2020 19 января 19:00, Политика 10 670
Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing 19 января 18:57, В мире 5 053
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь 19 января 18:52, В мире 5 193
В Китае произошло мощное землетрясение 19 января 18:48, В мире 4 969
Опознаны 169 жертв авиакатастрофы под Тегераном 19 января 18:44, В мире 4 855
SpaceX отложила испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon 19 января 18:40, Технологии 4 849
Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu 19 января 18:35, В мире 4 901
МИД Ирана: США не ответили на ракетный удар Тегерана, поскольку осознали последствия 19 января 18:30, В мире 4 888
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 - Эрдоган 19 января 18:23, В мире 5 009
В Берлине открылась международная конференция по Ливии 19 января 18:17, В мире 4 892
МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра 19 января 18:12, В мире 4 979
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 19 января 18:05, В мире 6 935
В Баку прошла премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января - ФОТО 19 января 17:58, Культура 4 976
Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" 19 января 17:52, В мире 5 026
В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" - ФОТО 19 января 17:42, Культура 5 034
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии 19 января 17:34, В мире 5 013
Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе 19 января 17:25, В мире 5 111
Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению 19 января 17:10, В мире 5 336
В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой 19 января 16:52, Технологии 5 871
В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО 19 января 16:47, Культура 5 273
Владимир Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране - ВИДЕО 19 января 16:40, В мире 7 959
Путин встретился с Эрдоганом, а Помпео – с Чавушоглу 19 января 16:27, В мире 5 457
Оглашен порядок аренды квартир в Азербайджане с правом выкупа - ВИДЕО 19 января 16:15, Общество 10 286
Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль 19 января 16:07, Политика 6 389
Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец 19 января 15:59, В мире 5 429
В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО 19 января 15:45, Культура 5 484
Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания 19 января 15:41, В мире 5 541
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд 19 января 15:34, Туризм 5 603
Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО 19 января 15:26, В мире 5 769
Дмитрий Медведев назвал причины своей отставки 19 января 15:19, В мире 6 246
Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии 19 января 15:12, В мире 5 567
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива 19 января 15:00, В мире 5 623
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро 19 января 14:52, В мире 5 629
Прогноз погоды на завтра 19 января 14:45, Общество 37
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание 19 января 14:37, Политика 5 969
Иракские силовики задержали одного из главарей "ИГ" 19 января 14:30, В мире 5 730
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном 19 января 14:22, В мире 5 752
Умер основатель группы компаний Lotte 19 января 14:15, В мире 5 832
Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы 19 января 14:07, В мире 5 802
Кровавый "Черный январь" стал отправной точкой для независимости Азербайджана - The Jerusalem Post 19 января 14:00, Политика 6 050
Конференцию по Ливии в Берлине будут освещать около 800 журналистов 19 января 13:52, В мире 5 866
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии 19 января 13:45, В мире 6 009
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране 19 января 13:37, В мире 5 925
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии 19 января 13:28, В мире 5 995
Эрдоган: Конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии 19 января 13:20, В мире 6 013
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" - ФОТО 19 января 13:14, Культура 5 970
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января 19 января 13:04, Общество 6 638
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние 19 января 12:55, В мире 6 163
Ильхам и Фариза – жертвы кровавой январской трагедии и символы великой любви длиною в вечность - ФОТО 19 января 12:45, Общество 7 681
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО 19 января 12:36, Политика 24 831
Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны - МИД Азербайджана 19 января 12:27, Политика 6 648
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию 19 января 12:20, В мире 6 391
Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəm açıqlandı 19 января 12:13, Azərbaycanca 7 571
Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО 19 января 12:10, Спорт 7 040
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба 19 января 12:02, В мире 6 354
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены 19 января 11:53, В мире 6 636
Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые 19 января 11:44, В мире 6 404
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану 19 января 11:29, В мире 6 395
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году 19 января 11:22, Технологии 6 528
Горбачев нарушил право азербайджанского народа на жизнь - Аурелия Григориу - ИНТЕРВЬЮ 19 января 11:14, Политика 7 062
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США 19 января 10:57, В мире 6 574
Ещё новости