https://news.day.az/world/1195626.html Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром обстановку в ближневосточном и североафриканском регионах. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает МО РФ.
"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в североафриканском регионе, уделив внимание ситуации в САР и Ливии.
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