https://news.day.az/world/1195647.html США превратились в гигантские сугробы - ВИДЕО
США превратились в гигантские сугробы - ВИДЕО
Настоящий снежный апокалипсис охватил США. В гигантские сугробы превратились крупнейшие штаты. Вот так сейчас выглядят Миннесота, Пенсильвания и Мичиган, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Из-за сильнейшей метели погибло по меньшей мере два человека.
Перекрыты сотни километров дорог, а гололедица стала причиной множества массовых аварий. Некоторые водители не смогли сесть за руль, потому что попросту не нашли свои автомобили в двухметровых сугробах.
Из-за снегопада полностью отсутствует видимость. И в эти часы на регион надвигается еще одна снежная буря.
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