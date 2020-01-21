США превратились в гигантские сугробы - ВИДЕО

Настоящий снежный апокалипсис охватил США. В гигантские сугробы превратились крупнейшие штаты. Вот так сейчас выглядят Миннесота, Пенсильвания и Мичиган, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из-за сильнейшей метели погибло по меньшей мере два человека.

Перекрыты сотни километров дорог, а гололедица стала причиной множества массовых аварий. Некоторые водители не смогли сесть за руль, потому что попросту не нашли свои автомобили в двухметровых сугробах.

Из-за снегопада полностью отсутствует видимость. И в эти часы на регион надвигается еще одна снежная буря.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.