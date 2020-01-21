Попытка сделать селфи закончилась криминальной трагедией - ВИДЕО

Многие люди обожают делать селфи. Но даже если вы увлечены тем, чтобы получше получиться на фото, стоит всё-таки смотреть, что происходит вокруг, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Примером невнимательности могут стать жительницы Джаландхара (штат Пенджаб, Индия), которые, фотографируясь, зазевались настолько, что стали героинями маленькой криминальной трагедии.

Мужчина, ехавший мимо на мотоцикле, не смог побороть искушение и, моментально оценив ситуацию, выхватил мобильный телефон из рук незнакомок. После этого вор укатил прочь, а его жертвам можно только посочувствовать.

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