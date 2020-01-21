Сотрудникам больницы пришлось оказывать помощь своей коллеге - ВИДЕО

Медикам, работающим в больнице Шэньси (Китай), пришлось оказывать помощь не только пациенту, но и своей коллеге, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Одна из медсестёр неожиданно упала в обморок. Её привели в чувство, дали подышать кислородом и усадили поодаль, чтобы она смогла немного отдохнуть.

Правда, женщина рассиживалась недолго. Почувствовав себя лучше, она вернулась к работе, пояснив, что дел очень много, так что не стоило тратить драгоценное время на отдых.

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