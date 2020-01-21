Отец отомстил сопернику своего сына-подростка на борьбе - ВИДЕО

В США мужчина набросился на противника своего сына-подростка прямо на соревнованиях по борьбе. Произошедшее было запечатлено на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Ученики старшей школы боролись, и в какой-то момент противник сына Барри Ли Джонса совершил запрещенный прием. Судья подал знак о нарушении правил, но Джонс решил разобраться с соперником сына сам. Он быстро выскочил на спортивную площадку, набросился на подростка и повалил его.

В результате Джонса арестовали по обвинению в нападении и хулиганстве. Для его освобождения потребовался залог в размере 1000 долларов, пишет издание Daily Mail.

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