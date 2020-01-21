6-летний мальчик собрал 230 тысяч долларов пострадавшим в австралийских пожарах

6-летний мальчик из американского штата Массачусетс собрал 230 тысяч долларов пострадавшим в австралийских пожарах. Родители мальчика, Кейтлин и Саймон Колли, помогли ему организовать сбор средств для помощи животным, пострадавшим из-за пожаров в Австралии. Акция получила название Owen's Australian Creature Rescue.

"Когда Оуэн впервые узнал о пожарах, он, как и все мы, был очень расстроен. Мы хотели сделать что-нибудь, чтобы у него появилась возможность помочь", - говорит Кейтлин Колли, сообщает Day.Az со ссылкой на nat-geo.ru.

По словам Кейтлин, идея создания маленьких глиняных коал появилась как способ поблагодарить друзей и членов семьи, которые внесли свой вклад в дело. Согласно информации на странице сборщика денег GoFundMe, глиняную коалу ручной работы в качестве благодарственного подарка получат жертвователи, которые внесут на счет фонда 50 долларов или больше.

Сам Оуэн говорит, что просто любит животных. Особенно ему нравятся коалы, потому что они лазают по деревьям.

Оуэн уже давно превзошел первоначальную цель в тысячу долларов, собрав более 230 тысяч. Теперь он рассчитывает дойти до суммы в три миллиона долларов.

Пожертвования пойдут в Wildlife Rescue South Coast Inc., крупнейшую группу по спасению и реабилитации диких животных в регионе южного побережья штата Новый Южный Уэльс.