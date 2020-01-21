https://news.day.az/world/1195828.html Столкновение вертолёта с грузовиком попало на камеры - ВИДЕО
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Столкновение вертолёта с грузовиком попало на камеры - ВИДЕО
18 января вертолёт с пятью военными на борту столкнулся винтами с грузовиком, перевозившим медицинские отходы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Очевидцы происшествия запечатлели момент столкновения, случившегося на дороге в городе Риу-Бранку (штат Акри, Бразилия).
По информации СМИ, двое военнослужащих, получивших лёгкие повреждения ног, были отправлены в больницу. Водитель и два пассажира, находящиеся в грузовике не пострадали.
Полицейские патрулирующие площадку и блокирующие движение транспорта во время проведения операции не смогли прокомментировать инцидент.
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