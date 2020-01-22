Велосипедист спас умирающую собаку, доставив ее к ветеринарам на спине - ВИДЕО

В аргентинской провинции Рио-Негро велосипедист спас умирающую от обезвоживания собаку, доставив ее в город на своей спине. Видеоролик, ставший вирусным, опубликовали в издании Daily Star.

Отмечается, что три велосипедиста проезжали через пустынную местность, когда увидели на середине дороги брошенную собаку. Животное было дезориентировано и страдало от обезвоживания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Один из мужчин взял крупную собаку себе на спину и доехал с ней до ближайшего города. Затем пса передали ветеринарам.

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