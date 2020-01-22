https://news.day.az/world/1195994.html Велосипедист спас умирающую собаку, доставив ее к ветеринарам на спине - ВИДЕО
Велосипедист спас умирающую собаку, доставив ее к ветеринарам на спине - ВИДЕО
В аргентинской провинции Рио-Негро велосипедист спас умирающую от обезвоживания собаку, доставив ее в город на своей спине. Видеоролик, ставший вирусным, опубликовали в издании Daily Star.
Отмечается, что три велосипедиста проезжали через пустынную местность, когда увидели на середине дороги брошенную собаку. Животное было дезориентировано и страдало от обезвоживания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Один из мужчин взял крупную собаку себе на спину и доехал с ней до ближайшего города. Затем пса передали ветеринарам.
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