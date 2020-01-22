На Байкале туристы провалились под лед в 300 метрах от берега, сняв страшное камеры - ВИДЕО

Туристы путешествовали по замёрзшему Байкалу, снимая свой поход на камеру, пишет "Байкал-Daily". Но в какой-то момент им пришлось не на шутку испугаться. Парни вдвоём провалились под лёд. На кадрах видно, как они погружаются в воду вместе с объёмными рюкзаками, а затем отчаянно пытаются спастись, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Парням посчастливилось самим выбраться из передряги. О чудесном спасении рассказал на своей странице в "Фейсбуке" автор ролика Захар Сарапулов. По его словам, туристам удалось не только выжить, но и даже не заболеть, хотя они провели в ледяной воде 17 минут и несколько километров затем шли пешком.

Также Захар приложил к ролику инструкцию о том, как выжить при попадании под лёд. "Если провалились вдвоём, не тратьте время на то, чтобы выбраться поодиночке - пусть один поможет вытолкать из воды другого, а потом тот вытянет его. Это будет гораздо быстрее, поверьте, чем пытаться выбраться самому", - гласит один из пунктов.

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