Буйвол, спасая детёныша от львов, промахнулся и поднял на рога своего сородича - ВИДЕО

Львиный прайд, не обращая особого внимания на туристов, устроил охоту на буйволов в природоохранном заповеднике Крюгера, ЮАР.

Хищники окружили стадо буйволов и выбрав в качестве добычи самое слабое животное, повалили его на землю. Один из взрослых быков решил спасти детёныша, но только усугубил ситуацию. Буйвол промахнулся и вместо львицы поднял на рога, угодившего в лапы хищников маленького сородича, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов автора видеоролика, после сокрушительного удара судьба детёныша была предрешена и он стал обедом львиного прайда.

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