https://news.day.az/world/1196139.html Зрелищные учения телохранителей принца в Кувейте - ВИДЕО

Зрелищные учения телохранителей принца в Кувейте - ВИДЕО

В мире, 22 января 2020 15:49 151

На одной из улиц Кувейта очевидец запечатлел действия телохранителей во время постановочного покушения на высокопоставленное лицо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Толпы зевак стали свидетелями нападения на окружённого охраной принца. Телохранители справились с поставленной задачей и под звук стрельбы, сопроводили высокопоставленное лицо до автомобиля. В ходе экстренной эвакуации одному из охранников пришлось запрыгивать во внедорожник через проём бокового стекла.

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