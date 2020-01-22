Зрелищные учения телохранителей принца в Кувейте - ВИДЕО

На одной из улиц Кувейта очевидец запечатлел действия телохранителей во время постановочного покушения на высокопоставленное лицо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Толпы зевак стали свидетелями нападения на окружённого охраной принца. Телохранители справились с поставленной задачей и под звук стрельбы, сопроводили высокопоставленное лицо до автомобиля. В ходе экстренной эвакуации одному из охранников пришлось запрыгивать во внедорожник через проём бокового стекла.

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