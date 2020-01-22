https://news.day.az/world/1196152.html Крошечный ужин от талантливого турецкого шеф-повара - ВИДЕО
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Крошечный ужин от талантливого турецкого шеф-повара - ВИДЕО
Известный турецкий повар Бурак Оздемир (Burak Özdemir) решил доказать, что способен создавать не только огромные блюда. Для этого он приготовил по-настоящему крошечный ужин, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Он построил миниатюрную печь и мангал из кирпичиков, нарезал ингредиенты маленьким ножом на такой же доске и приготовил один из самых крошечных ужинов.
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