Крошечный ужин от талантливого турецкого шеф-повара - ВИДЕО

Известный турецкий повар Бурак Оздемир (Burak Özdemir) решил доказать, что способен создавать не только огромные блюда. Для этого он приготовил по-настоящему крошечный ужин, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Он построил миниатюрную печь и мангал из кирпичиков, нарезал ингредиенты маленьким ножом на такой же доске и приготовил один из самых крошечных ужинов.

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