Петарда в люке стала причиной зрелищного взрыва - ВИДЕО

Похоже, что люки на улице так и притягивают малолетних озорников. Например, эта девочка решила посмотреть, что будет, если бросить туда петарду, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А посмотреть и впрямь было на что. Кадры, снятые в городе Цзяньян (провинция Сычуань, Китай), показывают, какой зрелищный взрыв получился в результате этой шалости.

Девочка, кстати, была не одна, а в сопровождении взрослой женщины (правда, неизвестно, является ли она матерью юной хулиганки). Обе участницы инцидента не пострадали, а последствия взрыва были устранены. Полиция, впрочем, пытается расследовать это дело и идентифицировать обеих незнакомок.

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