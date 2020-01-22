https://news.day.az/world/1196175.html Петарда в люке стала причиной зрелищного взрыва - ВИДЕО

Петарда в люке стала причиной зрелищного взрыва - ВИДЕО

В мире, 22 января 2020 17:06 174

Похоже, что люки на улице так и притягивают малолетних озорников. Например, эта девочка решила посмотреть, что будет, если бросить туда петарду, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А посмотреть и впрямь было на что. Кадры, снятые в городе Цзяньян (провинция Сычуань, Китай), показывают, какой зрелищный взрыв получился в результате этой шалости.

Девочка, кстати, была не одна, а в сопровождении взрослой женщины (правда, неизвестно, является ли она матерью юной хулиганки). Обе участницы инцидента не пострадали, а последствия взрыва были устранены. Полиция, впрочем, пытается расследовать это дело и идентифицировать обеих незнакомок.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ВИДЕОНОВОСТИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы самые популярные имена детей в Азербайджане 18:15, Общество 57
Азербайджанская община обратилась к правительству Москвы в связи с армянской провокацией 18:08, Политика 131
В Азербайджане за год обезврежено более 800 преступных групп - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 18:03, Общество 170
Не менее восьми человек погибли из-за непогоды в Испании 17:57, В мире 178
Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний 17:48, Экономика 238
Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений 17:44, Экономика 241
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО 17:32, Политика 660
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды - ФОТО 17:29, Политика 657
Азад Рагимов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО 17:25, Общество 394
Генеральный исполнительный директор SUEZ Group проинформировал Президента Ильхама Алиева о проектах и перспективных программах, реализуемых ими в Азербайджане - ФОТО 17:20, Политика 669
Ливийский аэропорт приостановил работу из-за ракетного обстрела 17:10, В мире 460
В Саудовской Аравии не опасаются увеличения мировых запасов нефти 17:06, В мире 455
Трамп рассчитывает на заключение сделки с ЕС до президентских выборов в США 17:01, В мире 466
Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана 16:57, В мире 497
Азербайджан - лидер региона по военной мощи - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ - ФОТО 16:52, Политика 666
На улицах Баку появятся новые 12-метровые автобусы - с завтрашнего дня - ФОТО 16:44, Общество 1 437
На Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам 16:39, Спорт 561
В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ 16:34, Общество 618
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке 16:27, В мире 646
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500 16:24, В мире 638
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО 16:19, Общество 753
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти 16:14, Экономика 729
"Когда говорят, что у Армении нет выхода к морю, сочинские армяне тихо смеются" 16:07, Политика 1 089
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" - ФОТО 16:03, Политика 675
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман 16:00, Спорт 691
Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора - американский политолог 15:58, Экономика 830
На Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике 15:48, Общество 970
В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 15:44, Общество 2 593
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии 15:36, Экономика 860
Азербайджанцы стали чаще пользоваться международными автобусами 15:31, Экономика 889
Названы сроки открытия Бакинского зоопарка 15:20, Общество 1 557
Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях" 15:11, Культура 916
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру 15:04, Технологии 971
Азербайджан как пример успеха на глобальной арене. Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе 15:00, Политика 2 902
США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС 14:42, В мире 1 083
У США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране 14:36, В мире 1 108
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи населения, уже включены в списки 14:28, Общество 1 241
ЦИК: Изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо 14:26, Политика 1 096
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией 14:23, Политика 1 160
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане 14:18, Политика 1 110
Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ 14:13, В мире 1 382
Tesla побила новый рекорд 14:03, В мире 1 288
НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО 13:52, Экономика 1 270
Завтра в Баку ожидается ветреная погода 13:48, Общество 3
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве 13:47, Экономика 1 266
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг" 13:35, Технологии 1 379
Загадочные смерти и политические убийства в Армении - результаты премьерства Пашиняна 13:29, Политика 1 652
Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon 13:22, В мире 1 404
Президентом Греции впервые избрали женщину 13:16, В мире 1 479
Азербайджан и ЕС готовятся к новому этапу переговоров по новому соглашению 13:12, Политика 1 362
В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО 13:06, Культура 1 570
В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме 13:00, Туризм 1 557
В Баку появится еще одна станция метро 12:56, Экономика 2 094
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС 12:54, В мире 1 485
В России сменился генпрокурор 12:41, В мире 1 585
Рейды в бакинских аптеках, задержаны фармацевты 12:31, Общество 2 435
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов 12:22, Политика 1 560
ДТП в Баку: BMW X5 оказался в кювете - ВИДЕО 12:17, Общество 2 044
В части Баку будет ограничена подача воды 12:06, Общество 2 152
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва: диалог культур" 12:04, Общество 1 792
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане приостановлен - Причина 12:00, Общество 2 150
ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана 11:57, Политика 1 679
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО 11:47, Политика 1 744
В Баку около 600 автобусов перешли на карточную систему - ФОТО 11:38, Общество 2 374
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС 11:33, Политика 1 770
Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении 11:26, Политика 1 848
Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна 11:21, Политика 1 796
Убит командир иранского ополчения "Басидж" 11:14, В мире 2 155
Массовые рейды в пунктах по забою скота в Баку 11:06, Общество 2 242
В бакинском поселке ремонтируются дороги - ФОТО 11:00, Общество 2 212
Армяне снова спровоцировали беспорядки - потасовка в Вифлиееме 10:52, Политика 2 236
Apple выпустила восстановленные iPhone Xs и Xs Max 10:48, Технологии 2 016
В салоне Boeing-737 произошел пожар прямо во время полета - ВИДЕО 10:41, В мире 2 640
В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров 10:35, Культура 2 065
WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию 10:32, Технологии 2 174
В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом 10:29, В мире 2 070
Азербайджан - в ТОП-3 самых популярных направлений в СНГ для авторских туров 10:17, Туризм 2 237
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы 10:08, Общество 5 404
Золото в Азербайджане подешевело 10:05, Экономика 2 288
В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат 10:01, Политика 2 241
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции 09:58, Политика 2 145
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии 09:50, В мире 2 183
КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае 09:43, Туризм 2 243
В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК 09:38, В мире 2 595
Армянские СМИ наращивают информационную войну с Россией - а Азербайджан - в высшей лиге в Давосе 09:34, Политика 3 124
В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО 09:28, Общество 2 802
Галина Ниязова: Азербайджан ушел далеко вперед, оставив позади Армению 09:24, Политика 2 634
В районах Азербайджана появится метро? - Официальный ответ 09:20, Общество 3 692
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим учиться в Турции 09:15, Общество 2 761
Стрельба в торговом центре Лас-Вегаса, есть раненые - ВИДЕО 09:11, В мире 2 391
В Филармонии прошел концерт "Вспоминая ушедших друзей-музыкантов" - ФОТО 09:06, Культура 2 486
Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин 09:02, В мире 2 405
Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа 08:54, В мире 2 434
США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа 08:41, В мире 2 491
Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе откроют перед Азербайджаном новые экономические перспективы 08:30, Политика 4 330
В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО 08:13, Технологии 2 652
Названа сумма минимальных платежей за квартиры в рамках аренды жилья с правом выкупа 08:01, Экономика 3 601
Boeing проведет первый полет нового самолета 777X 07:47, В мире 2 809
Обнародовано количество врачей в Азербайджане 07:34, Общество 3 022
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии 07:19, В мире 2 786
Скончался экс-премьер Грузии 07:07, В мире 3 197
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ФОТО - ВИДЕО 06:58, Политика 4 766
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо 06:32, В мире 3 064
В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину 05:04, В мире 3 680
Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit 03:31, В мире 3 780
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО - ВИДЕО 03:05, Политика 14 379
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти 02:01, В мире 4 103
Путин назвал новое правительство сбалансированным 00:48, В мире 4 459
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума. Обсуждено сотрудничество между странами Евразии - ФОТО - ВИДЕО 00:36, Политика 15 270
"Судьба России зависит от нас" - об обнаглевших симоньянах и кеосаянах - ФОТО 00:30, Политика 5 956
Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США 00:18, В мире 4 688
Армянские продюсеры в своих проектах изображают русских простачками 21 января 23:41, Политика 5 073
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО - ВИДЕО 21 января 23:19, Политика 15 604
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ 21 января 23:14, В мире 4 755
В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января 23:09, Политика 15 334
Армянские русофобы пытаются манипулировать "русским фактором" против Азербайджана - подробности провокации 21 января 23:00, Политика 5 333
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу 21 января 22:45, В мире 4 761
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти. ЕБРР высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы - ФОТО - ВИДЕО 21 января 22:20, Политика 15 483
Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики 21 января 22:06, Общество 5 330
Михаил Швыдкой: Полад Бюльбюль оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе 21 января 21:51, Культура 5 148
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии. Обсуждены перспективы сотрудничества - ФОТО - ВИДЕО 21 января 21:39, Политика 15 552
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде - ФОТО - ВИДЕО 21 января 21:30, Политика 17 077
Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК 21 января 21:22, В мире 5 647
Бахруз Гулиев: Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана 21 января 21:09, Политика 5 199
İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib 21 января 21:03, Azərbaycanca 5 831
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции - ФОТО - ВИДЕО 21 января 20:59, Политика 17 212
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века 21 января 20:56, В мире 5 230
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 21 января 20:52, В мире 5 308
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек 21 января 20:48, В мире 5 249
Принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье 21 января 20:43, В мире 5 400
Владимир Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации 21 января 20:38, В мире 5 469
Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США 21 января 20:33, В мире 5 384
Apple передумала внедрять сквозное шифрование данных в iCloud 21 января 20:28, Технологии 5 318
КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса 21 января 20:23, В мире 5 295
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана - ФОТО 21 января 20:20, Политика 6 811
Принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады 21 января 20:17, В мире 5 457
Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать 21 января 20:10, В мире 5 310
Политизация народного траура — излюбленный прием радикальной оппозиции в Азербайджане 21 января 20:04, Политика 5 372
На таможне Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая 21 января 19:51, Общество 5 982
Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков 21 января 19:46, Спорт 5 485
В CinemaPlus проходит показ долгожданной турецкой комедии - ВИДЕО 21 января 19:42, В мире 5 488
Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы 21 января 19:38, Общество 5 895
Закир Гасанов провел переговоры со спикером парламента Грузии 21 января 19:33, Политика 5 466
Обнародована численность населения Азербайджана 21 января 19:30, Общество 7 602
Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку" 21 января 19:27, В мире 5 512
Определились победители Международного конкурса "Надежда" в Баку - ФОТО 21 января 19:20, Культура 5 571
«Самоубийство» Кутояна - свидетельство того, что в Армении ликвидируют и запугивают оппонентов Пашиняна 21 января 19:10, Политика 5 975
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify". Обсужден вопрос поставок новых технологий в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 21 января 19:00, Политика 18 938
В Баку будет представлен яркий тандем виртуозов классической музыки 21 января 18:47, Культура 5 807
Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО 21 января 18:40, Общество 6 283
Ещё новости