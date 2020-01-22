Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене

Двое мужчин признались, что 22 года назад украли, а потом вернули картину Густава Климта "Потрет женщины" и не все время держали ее в нише в стене галереи Риччи Одди в итальянской Пьяченце, где она была найдена садовниками. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двое мужчин рассказали в письме Эрманно Мариана, сотруднику газеты Libertà, что они похитили работу австрийского художника стоимостью 60 миллионов евро в феврале 1997 года, а затем вернули ее, сделав "подарок городу". Журналист получил от них письмо уже после обнаружения "Портрета женщины" в декабре прошлого года.

Выяснилось, что один из воров еще три года назад заявлял Мариани, что украл картину, и требовал организовать встречу со следователями.

Юрист Гибо Гульери рассказал изданию, что воры якобы вернули работу еще четыре года назад. "Пока не известно, как именно она попала в нишу, и куда делась сразу после кражи. Воры признавались в содеянном и раньше, но им никто не верил".

По словам Гульери, мужчины сообщали полиции адрес дома, в котором якобы хранилась картина.

"Они замалчивали подробности, но настаивали на том, что работа не все время находилась в нише. Я не эксперт, но мне кажется, что она была бы сильнее повреждена, если бы все это время была там", - пояснил Мариани.

Пока детали похищения 22-летней давности не прояснились, но, по меньшей мере, понятно, почему воры решили признаться именно сейчас. Дело в том, что после кражи уже прошло два десятка лет, и их не посадят в тюрьму из-за срока давности.

Есть мнение, что они собирались рассказать о том, где находится картина, но их опередили садовники. Расследование пока продолжается, но Гульери склонен считать эту версию вполне вероятной.

"Это очень странная история.... Они могли продать или сжечь картину... могли сделать с ней все, что угодно. В тюрьму их никто не отправит. Хорошо, что картину удалось найти", - добавил Гульери.

Несколько дней назад эксперты подтвердили подлинность работы Густава Климта, обнаруженной в стене галереи в Пьяченце.

