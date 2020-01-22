Малайзия отменила смертный приговор украинскому артисту из «Х-фактора»

В Малайзии отменили смертный приговор украинскому артисту Роману Золотареву, который был приговорен к повешению за перевозку наркотиков. Об этом 22 января сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За помощью к Денисовой обратился отец осужденного. Офис омбудсмена вместе с украинскими дипломатами добились отмены смертного приговора. Золотарев уже вернулся на родину.

Бывший участник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров" Золотарев ездил в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года он должен был вернуться на Украину. По просьбе незнакомых лиц Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами. Он предварительно убедился, что в нем "действительно были лишь вещи", утверждает Денисова.

Однако во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпура Золотарева задержали, а в марте Высший суд города Шах-Алам приговорил его к смерти. Как говорится в блоге сторонников Золотарева, среди вещей, которые он перевозил, "было обнаружено большое количество запрещенного груза", о котором Роман не знал.