Завершить процедуру импичмента прямо сейчас и оправдать Трампа готовы 45 сенаторов - СМИ

Сорок пять сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить проводимый в верхней палате Конгресса США судебный процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его.

Об этом заявил член Сената Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, сколько сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас прекратить разбирательство и оправдать президента, он ответил: "Их 45, примерно пять-восемь (законодателей) еще хотят услышать (от запустивших процедуру импичмента демократов) чуть больше (информации)". "Я хочу положить конец (этому процессу), но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол. Он добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры разбирательства и оправдание главы государства. Для этого необходимо простое большинство, которым обладают республиканцы в верхней палате.