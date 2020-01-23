https://news.day.az/world/1196311.html В США избили бывшую звезду НБА - ВИДЕО

В США избили бывшую звезду НБА - ВИДЕО

В мире, 23 января 2020 10:12 157

В социальной сети Twitter появилось видео, где избивают бывшего защитника НБА Уэста Делонте посреди дороги вблизи столицы США.

Баскетболист пояснил, что у него возник конфликт с вооруженным человеком, передает Day.Az со ссылкой на Sport.ua.

Уэст Делонте выступал на площадках НБА с 2004-й по 2012-ый год. Он успел поиграть за "Бостон", "Сиэтл", "Кливленд" и "Даллас". За профессиональную карьеру игрок заработал около 16-ти миллионов долларов. Предполагается, что у 36-летнего Веста есть проблемы с психическим здоровьем. Летом 2019-го бывшего баскетболиста видели на улице в неопрятном виде.

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