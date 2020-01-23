В Индии родился козленок-мутант с «человеческим лицом» - ВИДЕО

В Индии родился козленок с пугающей мордой. Она напоминает чем-то грустное человеческое лицо. При этом местные жители считают мутанта священным, так как его облик для них - проявление божественной силы. Козленок появился на счет в индийском штате Раджастан и хозяин быстро сделал его известным, сняв и выложив в интернете видел, передает Day.Az со ссылкой на kp.ua.

Эксперты считают, что человеческое лицо у этого животного - результат генетической мутации, из-за которой развилась циклопия, сообщило издание Daily Star. При такой врожденной деформации часть черепа не развилась, а глазные яблоки стали необычными.

В 2017 году в деревне Ассам родился еще более необычный козленок. У мутанта был всего один глаз, одно ухо и не было носа. Такое обычно происходит во время ненормального развития плода, когда мозг не может разделиться на две части.

В индуизме корову, обезьяну, змею, слона и тигра считают одним из пяти самых святых животных. Тем не менее, козлы тоже называются в Ведах, индуистских религиозных текстах, как важный скот.

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