Медведь воспользовался проверенной тактикой и отогнал от себя двух тигров - ВИДЕО

"Лучшая защита - это нападение", - подумал медведь-губач и продемонстрировал свой грозный нрав приблизившимся к нему тиграм. Интересная сцена из жизни хищников была снята туристами в национальном парке Рантхамбор в Индии.

Косолапый зверь, увидев двух хищников, приближающихся к нему, решил, что лучший способ обезопасить себя - это первому напасть на тигров. Встав на задние лапы, медведю удалось предотвратить охоту на свою персону, а затем, воспользовавшись замешательством хищных кошек, покинуть поляну, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Все дикие звери остерегаются более высоких животных. Медведь - ленивец разумно использовал этот факт и предотвратил атаку на себя. Дикая жизнь полна таких чудес и сюрпризов!" - написал автор видеоролика.

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