https://news.day.az/world/1196439.html В Сети обсуждают видео со стреляющим из автоматов свадебным кортежем - ВИДЕО
В Сети обсуждают видео со стреляющим из автоматов свадебным кортежем - ВИДЕО
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен очередной стреляющий свадебный кортеж. Пользователи Сети утверждают, что действие происходило в Ингушетии, однако эта информация официально не подтверждена, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, что мужчины стреляли из автоматов из окон затонированных иномарок. В какой-то момент один из водителей устроил экстремальный дрифт прямо на проезжей части, занимая две полосы движения и пешеходный переход.
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