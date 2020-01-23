В Сети обсуждают видео со стреляющим из автоматов свадебным кортежем - ВИДЕО

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен очередной стреляющий свадебный кортеж. Пользователи Сети утверждают, что действие происходило в Ингушетии, однако эта информация официально не подтверждена, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, что мужчины стреляли из автоматов из окон затонированных иномарок. В какой-то момент один из водителей устроил экстремальный дрифт прямо на проезжей части, занимая две полосы движения и пешеходный переход.

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