Изолятор для инфицированных смертельным вирусом попал на камеры - ВИДЕО

Передвижной изолятор для инфицированных смертельным китайским коронавирусом попал на видео. Кадры из аэропорта Шанхая публикует Telegram-канал "Китайская угроза".

В ролике видно, как несколько сотрудников аэропорта в черной одежде выкатывают из здания небольшую кабину желтого цвета с окнами и дверью. За происходящим с чемоданами в руках со стороны наблюдает пассажирка, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

22 января в сети появилась фотография госпитализированного с подозрением на смертельный вирус авиапассажира в аэропорту Санкт-Петербурга. На снимках медики в защитных костюмах на носилках поднимают в машину скорой помощи мужчину, спрятанного под воздухонепроницаемый купол.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них - в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая - в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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