Назван еще один источник китайской вирусной пневмонии

Наиболее вероятный носитель коронавируса, вызвающий вирусную пневмонию, вспышка которой недавно началась в китайском городе Ухань, - это змеи. К такому выводу пришли исследователи, статью которых опубликовал научный журнал Journal of Medical Virology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части, власти страны сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. 7 января китайские специалисты установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV. Одиночные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в других азиатских странах - Японии, Южной Корее и Таиланде, а также в США. Сейчас от новой вирусной пневмонии погибло уже девять жителей Уханя, заразились им более 600 человек.

Чтобы точнее определить, откуда взялся новый коронавирус, специалисты сравнили пять образцов его генома с информацией о более 200 образцах других вирусов. Они пришли к выводу, что 2019-nCoV - гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили у летучих мышей. Второй вирус ученые ранее не находили. Гибрид появился около двух лет назад.

Кроме того, специалисты выяснили, что наиболее вероятным носителем 2019-nCoV были змеи. Об этом рассказали результаты статистического анализа строения ДНК коронавируса. Исследователи предполагают, что пресмыкающиеся заразились от летучих мышей, в результате чего и появился гибридный коронавирус, который впоследствии и попал в человеческий организм.

Носителями нового вируса ученые называют два вида пресмыкающихся - китайскую кобру (Naja atra) и южнокитайского многополосого крайта (Bungarus multicinctus). Их источником, по предположениям специалистов, мог быть ныне закрытый оптовый рынок Хуанань, на котором продавались, в частности, змеи и летучие мыши.