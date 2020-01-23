Девушка спасла горящий автомобиль пока соседи звонили в службу спасения - ВИДЕО

В Тульской области подростки подожгли припаркованный автомобиль и сбежали, испугавшись соседей, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Инцидент произошел в Новомосковске 22 января вечером. Пока очевидцы, снимая горящую машину из окна своей квартиры, звонили в службу спасения и обсуждали пожар, шедшая мимо девушка вытащила горящие тряпки из-под автомобиля и спасла его.

Позже хозяйка машины опубликовала снятое видео в социальную сеть и попросила связаться с ней всех, кто может знать поджигателей.

Причина, по которой подростки пытались испортить чужой автомобиль, не называется.

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