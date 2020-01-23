«Дьявольское кольцо», парящее в небе, оказалось вовсе не зловещим - ВИДЕО

Видеоролик, снятый в Лахоре (Пакистан), напугал многих зрителей, и особенно тех, кто неравнодушен к паранормальным явлениям, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Чёрное зловещее кольцо, парящее в небе, вызвало немало разговоров, и люди высказывали самые разные версии, пытаясь объяснить это жутковатое явление. Однако, кольцо оказалось вовсе не кораблём пришёльцев и не происками дьявола.

Неподалёку устраивался фейерверк, и, как выяснилось, после этого подобные дымные кольца вполне могут образовываться в небе, так что ужасаться при виде них не стоит.

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