https://news.day.az/world/1196514.html Пешеход, стоявший на переходе, чуть не лишился жизни - ВИДЕО

Пешеход, стоявший на переходе, чуть не лишился жизни - ВИДЕО

В мире, 23 января 2020 16:33 141

Эти шокирующие кадры показывают, что иногда даже пешеходный переход не может гарантировать людям безопасность, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Главный герой преспокойно стоял на разделительной полосе трассы, при этом находясь на "зебре". Однако, автомобиль, потерявший управление, влетел в заграждение и лишь чудом не задел мужчину.

Многие зрители, ознакомившиеся с этим видеороликом, заявили, что незнакомцу стоило бы поблагодарить своего ангела-хранителя и вообще в дальнейшем праздновать этот день как свой второй день рождения.

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