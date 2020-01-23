На камеру попало, как в комнате происходят необъяснимые вещи, пока к спящему мужчине крадётся нечто жуткое - ВИДЕО

Пугающие кадры с "неопровержимыми" доказательствами существования призраков снова становятся вирусными. На этот раз семиминутный ролик в стиле паранормального явления разлетелся по "Фейсбуку".

Стоит оставить свой скептицизм и начать смотреть видео, как становится дурно. В начале видео шторы открываются сами собой. Через мгновение в окне появляется жуткий силуэт существа, которое явно не из этого мира. Призрак, как его ознаменовали пользователи Сети, смотрит за спящим мужчиной почти минуту.

Дальше - хуже. Хозяин квартиры, видимо, почувствовав присутствие потусторонних сил, просыпается. Побродив по комнате и вернув шторы на место, он снова заваливается на кровать в надежде поспать. Но его планам не суждено было сбыться.

Через минуту призрак, который был за окном, оказывается уже внутри, он продолжает смотреть из отверстия в стене. Но существо не бездействует - по квартире начинают двигаться вещи - и снова будит хозяина. Остаётся только дождаться, когда мужчина заметит призрака у себя под носом, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Спустя минуту скитаний из одной стороны комнаты в другую жертва призрачного преследования всё-таки ловит на себе взгляд гостя. От испуга мужчина, убегая, теряет равновесие. Занавес! Несмотря на то что видео набрало популярность, в комментариях пользователи выразили своё сомнение по поводу подлинности видео. Подозревают, это может быть фейком.

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