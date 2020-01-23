В США строитель убил начальника шпателем из-за того, что тот поддерживал Трампа

В США строитель убил своего начальника шпателем за то, что тот высказывался в поддержку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Инцидент произошел на стройке в городе Орландо (штат Флорида). Разделавшись с начальником, мужчина оставил рядом с его телом американский флаг.

Как сообщает местный ресурс Clickorlando.com, 28-летнего рабочего Тревера Тони арестовали и предъявили ему обвинение в преднамеренном убийстве, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выяснилось, что Тони и его начальник Уильям Найт были друзьями детства, но придерживались противоположных политических взглядов. Утром 20 января по пути на работу они поссорились, обсуждая политику. Прибыв на стройку, Тони напал на Найта. Их коллеги позвонили в экстренную службу.

Очевидцы нападения попытались остановить Тони, но он запрыгнул в машину и скрылся, обозвав коллег "террористами".

Родные погибшего рассказали, что за две недели до происшествия Найт помог Тони трудоустроиться. Кроме того, он регулярно подвозил товарища на работу.

В данный момент Тони находится под арестом. Суд отказался отпустить его под залог. Сотрудники и просто неравнодушные граждане начали сбор средств на похороны Найта.