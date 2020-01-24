Часы судного дня перевели вперед

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон. Именно на обложке этого издания часы впервые появились в 1947 году.

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами, - сказала Бронсон. - Сегодня мы не испытываем оптимизма. 100 секунд до полуночи, мы хотим показать, как близок мир к катастрофе в секундах - ни в часах и даже ни в минутах". По ее словам, стрелки часов еще никогда так близко не приближались к полуночи.

Бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун отметил общую озабоченность неспособностью многосторонней системы противостоять существующим угрозам. "От выхода США из Парижского соглашения и Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе до часов Судного дня в переговорах по ядерному разоружению и паралича Совбеза ООН - наши механизмы сотрудничества подрываются в тот момент, когда они больше всего нам нужны", - обратил внимание он.

В числе причин изменения времени эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг СВПД, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и состояние переговоров между Москвой и Вашингтоном в области контроля над вооружениями и разоружения. Кроме того, среди негативных факторов эксперты выделили изменения климата и кампании по дезинформации в киберсфере.

Часы Судного дня не переводились с 2018 года. Таким образом, за 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 24 раза. Дальше всего - на 17 минут - стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. Bulletin of the Atomic Scientists был основан учеными, участвовавшими в начале 1940-х годов в проекте "Манхэттен" по созданию ядерного оружия. Осознав последствия американских атомных бомбардировок Японии, они стали пацифистами. Журнал издается с 1945 года в Чикагском университете.