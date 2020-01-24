Дорожный конус сумел жестоко отомстить своему обидчику - ВИДЕО

Порой подростки, чтобы поразить сверстников, совершают бессмысленные поступки. Вот только не все хулиганства остаются безнаказанными, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Этот видеоролик показывает зрителям, что кармическое воздаяние - не пустой звук. Юный незнакомец, идя в компании по улице, заметил дорожный конус и решил выплеснуть избыток энергии, пнув ни в чём не повинный предмет.

Вот только хулиган и подумать не мог, что конус, такой безобидный с виду, заполнен цементом. Как можно догадаться, удар доставил молодчику не удовлетворение, а сильнейшую боль. Глядя, как он, прихрамывая, покидает место действия, остаётся пожелать, чтобы подросток усвоил хоть что-то из этого случая.

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