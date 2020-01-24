Мужчина нашел на улице коробку с деньгами и вернул ее в банк - ВИДЕО

Житель американского штата Мичиган нашел на улице коробку с 27 тысячами долларов и вернул ее в банк. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Во вторник, 21 января, Джордж Кондэш (George Condash) заметил на улице возле банкомата коробку с надписью "40 тысяч долларов". Сначала американец подумал, что это мусор, но потом решил забрать коробку, чтобы ее не нашел никто другой. Мужчина положил ее в машину и подъехал прямо ко входу в банк, .

Кондэш зашел в офис с коробкой и поставил ее на стойку. "Полагается ли награда за 40 тысяч долларов?" - спросил он. Сотрудники банка были ошеломлены. Нашедший деньги надеется, что любой честный человек на его месте поступил бы так же.

Оказалось, что инкассатор, который доставлял наличные в банк, по ошибке забыл один из ящиков на улице. На видео с камеры наблюдения видно, что коробка простояла нетронутой 20 минут, прежде чем Кондэш забрал ее.

Несмотря на указанную на бирке сумму в 40 тысяч долларов, внутри оказалось 27 тысяч долларов. В благодарность банк выдал Кондэшу денежную награду. В банке пояснили, что если бы мужчина решил уехать с деньгами, полиция смогла бы вычислить его по записи с камеры видеонаблюдения.

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