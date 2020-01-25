https://news.day.az/world/1196937.html В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Мужчина из Мельбурна, штат Виктория, стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии.
"У нас есть один подтвержденный случай в Мельбурне", - сообщили представители местной власти в ходе пресс-конференции.
По их данным, заболевший обратился к врачу в пятницу после того, как прилетел из китайского Уханя 19 января, где провел две недели. Сразу после появления подозрений его изолировали.
Отмечается, что в стране могут быть и другие зараженные новым типом коронавируса.
Ранее министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщило, что специалисты проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа.
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