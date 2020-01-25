В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Мужчина из Мельбурна, штат Виктория, стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии.

"У нас есть один подтвержденный случай в Мельбурне", - сообщили представители местной власти в ходе пресс-конференции.

По их данным, заболевший обратился к врачу в пятницу после того, как прилетел из китайского Уханя 19 января, где провел две недели. Сразу после появления подозрений его изолировали.

Отмечается, что в стране могут быть и другие зараженные новым типом коронавируса.

Ранее министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщило, что специалисты проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа.