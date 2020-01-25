Люди в панике убегают из магазина во время землетрясения в Турции - ВИДЕО

В Сети появилось видео из одного из магазинов турецкого города Шанлыурфа во время землетрясения, которое произошло на востоке страны.

На кадрах видно, как покупатели в панике убегают из супермаркета, почувствовав мощные подземные толчки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло шести человек. Количество пострадавших увеличилось до 225 человек. Большая часть раненых - жители провинции Элязыг.

Как сообщали сейсмологические службы, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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