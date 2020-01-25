https://news.day.az/world/1196953.html Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами
Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами
Около полутонны кокаина были обнаружены в ящике с бананами в пятницу на крупнейшем рынке Рюнжи в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что наркотики обнаружил в ящике с бананами из Колумбии продавец фруктов и овощей. Он обратился в полицию, где провели экспертизу и установили, что белый порошок представляет собой кокаин. По данным газеты, стоимость изъятой партии на черном рынке может составлять 35 миллионов евро.
Полиция возбудила дело об импорте наркотиков.
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