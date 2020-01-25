Пилот ослеп во время посадки самолета из-за выходки хулигана с лазером - ВИДЕО

В США пилота заходящего на посадку пассажирского самолета ослепили лазером, как пишет Independent.

ЧП произошло в среду, 22 января, в воздушной гавани Сарасота-Брадентон во Флориде. Командир борта рассказал, что луч света был направлен прямо ему в глаза.

Летчик сумел посадить самолет в штатном режиме. Однако его зрение так и осталось размытым, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Личность преступника установили по горячим следам. Хулиганом, который подверг опасности жизни людей, оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен. Полицейские обнаружили у него в кармане лазерную указку.

Позже выяснилось, что выходка с лазером для мужчины уже не первая. Ранее он четырежды пытался помешать посадке самолетов.

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