https://news.day.az/world/1196972.html В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей

В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей

В мире, 25 января 2020 10:40 492

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в Ухань специалистов в области тяжелых болезней для усиления помощи в лечении больных, в общей сложности 1230 медиков организованы в шесть бригад", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, в резерв вызваны еще шесть бригад, готовых выехать в любой момент.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что в город уже прибыли 450 военных медиков, в том числе и специалисты, которые боролись с эпидемиями атипичной пневмонии (SARS) и Эболы.
Ранее в китайских СМИ и соцсетях появились сообщения, что все больницы Уханя переполнены, изнуренные врачи и медсестры уже не справляются с потоком пациентов, в больницах не хватает коек и защитных средств для врачей.

По официальным данным, среди зараженных вирусом 14 медиков. South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15". Один из врачей отметил, что одной из причин заражения медработников стало то, что инфицированные новым типом коронавируса не были сразу же изолированы от других пациентов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.

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