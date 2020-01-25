Страшные кадры разрушительного землетрясения в Турции - ФОТО

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции.

Поисково-спасательные работы в связи с разрушительным землетрясением на востоке Турции продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, общее число погибших по последним данным составляет 21 человек, около 1500 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.