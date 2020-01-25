Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус

Еще один гражданин Китая был госпитализирован в российскую больницу с подозрением на коронавирус. Мужчина прибыл из КНР в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В министерстве здравоохранения Иркутской области отметили, что предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. "Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня", - говорится в сообщении.

Китайцу назначили противовирусную терапию, его здоровье улучшилось. Отмечается, что обследование также проходят люди, которые контактировали с заболевшим.