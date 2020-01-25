Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве - ВИДЕО

На Бутырской улице на северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин. В результате аварии погибла девушка, еще два человека пострадали, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как рассказали "Звезде" в московской Госавтоинспекции, один из пострадавших несовершеннолетний.

Предварительной причиной ДТП называется потеря управления водителем BMW и выезд на встречную полосу, где он сначала лоб в лоб столкнулся с другой машиной, после чего в них врезались еще несколько автомобилей.

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