В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.
Комментаторы очень быстро обнаружили сходство эмблемы с символом "Объединенной федерации планет", представленным в сериале "Стартрек" о приключениях научной экспедиции в космосе.
"Где-то я видел этот символ... Но где..." - поиронизировал @windthin, сразу прикрепив картинку из телешоу.
"Лол, вы что, просто украли логотип "Стартрека?" - удивился @eugenegu.
"Кажется, я где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", - пишет @AdamParkhomenko.
"Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", - отметил @Pappiness.
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